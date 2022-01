Gazzetta: "Ibra ko: il Milan in ansia"

"Ibra ko: il Milan in ansia": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri nella sfida contro la Juventus l'attaccante svedere è stato costretto ad abbandonare il campo al 28' del primo tempo per un problema al tendine d'Achille dovuto probabilmente al campo di San Siro troppo duro. Oggi il giocatore si sottoporrà subito ad alcuni esami per capire l'entità dell'infortunio. La sua speranza e quella di tutto il Milan è che Ibrahimovic possa essere a disposizione per il derby contro l'Inter in programma dopo la sosta.