Gazzetta - Ibra rimane con la Svezia: non vuole trattamenti di favore

Ancora in campo con la Svezia, magari non dall’inizio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic giocherà anche nell’amichevole contro l’Estonia. Forse il Milan si sarebbe aspettato di riaverlo a Milanello in anticipo, ma questo Zlatan è nuovo, diverso, molto più leader e molto meno spaccone. Ibra non ha chiesto di tornare a casa prima perché non vuole sconti né trattamenti di favore. Quindi resterà a Stoccolma con la sua nazionale e scenderà in campo se il c.t. lo vorrà.