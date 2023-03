Gazzetta: "Ibra si ferma con la Svezia. E Kalulu va ko: oggi gli esami"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Ibra si ferma con la Svezia. E Kalulu va ko: oggi gli esami". In casa rossonera c'è un po' di preoccupazione per le condizioni dei due giocatori: lo svedese ha avvertito un fastidio ieri durante l’allenamento di vigilia della partita con l’Azerbaigian ed è dubbio per il match di oggi, mentre il francese ha accusato un problema al polpaccio con la Francia Under 21 e oggi si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del suo problema.