Gazzetta - Ibra tra Verona e Porto: lo svedese ce la sta mettendo tutta per rientrare al più presto

Zlatan Ibrahimovic ce la sta mettendo tutta per tornare in campo al più presto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, anche se non ci sono ancora certezze, l'attaccante svedese potrebbe giocare uno spezzone di gara contro il Verona e poi scendere in campo più minuti contro il Porto in Champions League. Nulla però può essere dato per scontato vista la sua età.