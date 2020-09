Gazzetta - Ibrahimovic, i giocatori promossi sotto la sua ala e i nuovi sotto esame

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha celebrato l'apporto di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, sopratutto con i giocatori più giovani. I giocatori che secondo La Rosa sono notevolmente migliorati sotto la sua ala sono Bennacer, Calhanoglu e Leao. L'algerino con Ibrahimovic ha modificcato il suo gioco mostrando maggiore verticalità mentre il turco ora è un punto di riferimento per la squadra e gioca da vero 10. Leao, invece, può ancora migliorare ma è diventato più decisivo in zona goal. Tra i nuovi arrivati che saranno testati dal professor Ibrahimovic ci sono Brahim, Maldini e Kalulu che possono crescere in personalità e prospettiva.