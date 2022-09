MilanNews.it

Dopo averci provato questa estate e aver ricevuto il rifiuto da parte del Milan alla sua offerta, il Chelsea non ha mollato la presa per Rafael Leao: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante portoghese resta un obiettivo dei Blues che potrebbero fare un nuovo tentativo già a gennaio.