Gazzetta: "Il Diavolo in bilico. Theo e Maignan, rinnovo bloccato. Tomori e Bennacer, incognite Milan"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il Diavolo in bilico. Theo e Maignan, rinnovo bloccato. Tomori e Bennacer, incognite Milan". La Rosea scrive che ci sono diversi giocatori rossoneri che non sono ancora certi di far parte della rosa milanista della prossima stagione. Tra questi, per esempio, ci sono per esempio Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026 (per ora non c'è accordo per il rinnovo), i quali hanno diversi estimatori in giro per l'Europa.

Alcune partenze sono certe come quelle di Giroud e Kjaer, mentre per altri il futuro in rossonero resta incerto: Tomori e Thiaw hanno reso sotto le aspettative quest'anno, Kalulu ha avuto parecchi problemi fisici, Bennacer ha faticato a ritrovare la forma migliore dopo il grave infortunio al ginocchi. Anche Adli è in bilico, così come Jovic, il quale ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il Milan ha un'opzione per prolungarglielo per un'altra stagione.