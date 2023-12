Gazzetta - Il ds del Fenerbahce atteso a Milano per Krunic: il Milan vuole dieci milioni

Dopo averlo seguito a lungo in estate, il Fenerbahce è pronto a tornare all'assalto di Rade Krunic: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il ds dei turchi Mario Branco arriverà infatti presto in Italia per incontrare il Milan e chiudere l'affare per il centrocampista bosniaco, il quale ha già un accordo con il club giallonero sulla base di tre milioni di euro netti a stagione.

Andrà però convinto il Milan che per il cartellino di Krunic chiede una decina di milioni. Questi soldi, nei piani del Diavolo, verrebbero poi utilizzare per finanziare in parte l'arrivo di un grande attaccante a gennaio: in cima alla lista dei dirigenti di via Aldo Rossi c'è sempre il nome di Jonathan David, ma occhio a Serhou Guirassy dello Stoccarda, le cui quotazioni sono in netta risalita.