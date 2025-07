Gazzetta: "Il marchio di Max. Nuovo Milan: difesa di ferro e verticalità"

"Il marchio di Max. Nuovo Milan: difesa di ferro e verticalità": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la priorità di Massimiliano Allegri era di ridare solidità alla formazione milanista che nella scorsa stagione ha incassato troppi gol. Il livornese punta poi ad un gioco molto più verticale, come si è visto anche nelle prime due amichevoli estive contro Arsenal e soprattutto Liverpool.

In vista dell'ultimo test di oggi in Australia contro il Perth Glory, Allegri ha spiegato ieri in conferenza stampa: "Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario".