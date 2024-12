Gazzetta: "Il peggior Theo. Hernandez flop Milan, ma senza sostituti. Avanti con il rinnovo, in estate si vedrà"

"Il peggior Theo. Hernandez flop Milan, ma senza sostituti. Avanti con il rinnovo, in estate si vedrà": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Theo Hernandez sta giocando la sua peggior stagione da quando veste la maglia rossonera. Rispetto agli anni, la sua media voto è più bassa e non sta sicuramente rendendo al suo livello. Nella rosa attuale del Diavolo, manca un vera alternativa a Theo e per questo, quando non c'è, deve essere sostituito da qualcuno che viene adattato in quel ruolo (Terracciano o Calabria).

Da settimane, è in corso una trattativa tra il giocatore e il Milan per il rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2026). Il dialogo tra le parti va avanti, anche se per il momento non è stato trovato ancora un accordo. Questo però non esclude una sua eventuale partenza in estate perchè senza il rinnovo i rossoneri rischiano di perderlo poi a zero se non dovesse essere venduto la prossima estate.