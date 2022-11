Gazzetta - Il progetto esecutivo per il nuovo San Siro costerà a Milan ed Inter circa 40 milioni di euro: tutti gli step con il Comune

MilanNews.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta che il progetto esecutivo per il nuovo San Siro costerà a Milan ed Inter circa 40 milioni di euro: la cifrà verrà pagata nel caso in cui il Comune di Milano, dopo la conclusione del dibattito pubblico, darà il via libera al progetto per il nuovo impianto.

La relazione finale sul dibattito pubblico è stata recapitata a Palazzo Marino, con il comune meneghino che avrà 60 giorni di tempo per produrre il proprio dossier. La speranza dei club è però che i tempi siano molto più brevi: un'ipotesi non campata per aria, ma confermata anche dal coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon: “Dalle interlocuzioni che ho avuto finora, in un mese la Giunta dovrebbe presentare il proprio dossier. So che hanno una certa fretta, gli uffici stanno lavorando alacremente sul progetto”.

In questo dossier il Comune esprimerà non solo la volontà di procedere o meno con il nuovo stadio, ma potrà indicare anche eventuali modifiche al progetto. Infine, la Giunta Comunale dovrà esprimersi nuovamente sull'interesse pubblico del progetto.

Dopodiché la palla passera ai Club, che esamineranno il dossier prodotto da Sala e la sua Giunta e proveranno a trovare quindi un nuovo accordo con il Comune: se verrà trovato, allora la Giunta potrà poi produrre la delibera sui cui dovrà esprimersi il Consiglio Comunale: un iter tutto tranne che scontato, vista la spaccatura della maggioranza sul tema.