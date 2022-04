Gazzetta in apertura: "Gol chiama gol: speranza Giroud, fatta per Origi"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina apre in prima pagina con il titolo: "Gol chiama gol". Il riferimento è ai bomber del presente e del futuro per le due squadre di Milano in lotta per il titolo e in campo stasera, il Milan contro il Genoa e l'Inter a La Spezia. Due sottotitoli specificano la situazione. A sinistra: "Capolista a secco da due partite: spera in Giroud". A destra: "Fatta per il belga (Origi ndr) in rossonero".