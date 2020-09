Gazzetta in prima pagina: “Chiesa: perchè il Milan ha fede”

Nel taglio basso della prima pagina, la Gazzetta dello Sport concentra l’attenzione sull’intrigo di mercato tra Milan e Fiorentina per Federico Chiesa, La Rosa, in particolare, fa un gioco di parole sottolineando che i rossoneri hanno fede sulla trattative che riguarda il talento viola. Il prezzo in calo e i soldi derivanti dalla possibile cessione di Paquetà, infatti, possono finanziare il colpo Chiesa.