Gazzetta - L'analisi delle avversarie del Milan: il Liverpool è una squadra collaudata e travolgente

La Gazzetta in edicola quest'oggi fa una precisa analisi della avversarie del Milan in Champions. Riguardo al Liverpool, la Rosa descrive la squadra di Klopp come una formazione collaudata e che punta su un gruppo che si conosce benissimo. Gli inglesi sul mercato hanno aggiunto il solo Konatè dal Lipsia e hanno rinnovato giocatori importanti. La formazione titolare, basata su un 4-3-3 aggressivo e travolgente, prevede Allison in porta, Alexander-Arnold, Van Djik, Matip e Robertson in difesa mentre nel centrocampo a tre spazio a Henderson, Fabinho e Keita. In attacco, invece, confermatissimi Salah, Firmino e Manè con Jota pronto a subentrare.