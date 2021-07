Sandro Tonali ha accettato di tagliarsi lo stipendio (da 1.6 a 1.2 milioni) pur di restare al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista vuole mettersi in discussione e per questo ha pure rinunciato ad altre opzioni. Evidentemente - scrive la rosea - la sua mossa ha colto nel segno, facilitando non poco la soluzione del caso.