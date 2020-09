Gazzetta - La volontà di Bakayoko è la chiave per sbloccare la trattativa

La trattativa per il ritorno di Bakayoko - il quale è da tempo in parola con il Milan - è in una fase di stallo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà del centrocampista resta la chiave per sbloccare la maratona con il Chelsea. Si sta provando ad abbassare i costi del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il pressing del francese non ha sfondato il muro dei Blues.