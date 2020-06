Rafael Leao ha ancora pochi giorni per convincere Pioli a dargli una chance da titolare contro il Lecce. Comunque vada - osserva La Gazzetta dello Sport - il tempo stringe per il giovane attaccante portoghese: con il ritorno di Ibra, infatti, non ci saranno più dubbi sul giocatore che guiderà l’attacco rossonero in campionato. Se la chance si presenterà, Rafael dovrà coglierla al volo.