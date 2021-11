Gazzetta: "Maignan para già e brucia le tappe: vuole rientrare prima del Napoli"

"Maignan para già e brucia le tappe: vuole rientrare prima del Napoli": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni del portiere rossonero che ha già ricominciato a lavorare in parte con i compagni di squadra (partitelle escluse). Il suo obiettivo è rientrare in campo prima di Milan-Napoli del 19 dicembre, ovviamente senza correre nessun rischio.