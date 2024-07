Gazzetta: "Mercato aperto. Camarda sarà ufficialmente rossonero"

Apertosi ufficialmente il calciomercato, il Milan può finalmente annunciare Francesco Camarda come nuovo professionista rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che oltre a parlare di conferma importantissima per il Diavolo, visto che sul ragazzo c'era l'interesse delle migliori squadre d'Europa, Manchester City e Real Madrid su tutte, ha anche ribadito che il classe 2008 firmerà un contratto fino al 2027, il massimo per un giovane calciatore minorenne.

IL MILAN BLINDA CAMARDA: I NUMERI NELLA SCORSA STAGIONE

Oltre ad aver trascinato la Nazionale italiana alla prima storica vittoria dell'Europeo U17, Francesco Camarda si è messo in mostra anche con la Primavera del Milan fra campionato e Youth League, competizione nella quale ha segnato un paio di gol impressionanti. Ed è proprio l'ottima stagione con la giovane squadra di Ignazio Abate che ha portato la dirigenza rossonera a confermarlo e blindarlo, anche perché i numeri sono già decisamente importanti. In 42 presenze totali in tutte le competizioni, infatti, Francesco Camarda ha realizzato 14 gol e 5 assist.