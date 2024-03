Gazzetta - Mercato Milan in difesa: rispuntano i nomi di Chalobah e Kiwior per l'estate

Oltre che in attacco, il Milan punta a sistemare in estate anche la difesa dove ci saranno degli addii, ma anche degli arrivi. E in questo senso, come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbero riemersi due vecchi obiettivi di mercato del Diavolo, vale a dire Chalobah del Chelsea e Kiwior dell'Arsenal.

Chalobah ha una valutazione che si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro. Kiwior è invece una vecchia conoscenza del calcio italiano visto che in carriera ha già indossato la maglia dello Spezia. Pagato 25 milioni, i Gunners non faranno grossi sconti.