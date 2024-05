Gazzetta - Mercato Milan: Zirkzee è da mesi obiettivo di prima fila. Ma su di lui ci sono squadre di Premier e la Juventus

Da tempo ormai uno dei primi obiettivi del Milan per l'attacco è Joshua Zirkzee, attaccante che ha trascinato in Champions League il Bologna. Costa 40 milioni di euro, una cifra "interessante" per un giocatore con le sue potenzialità su cui ovviamente non c'è solo il Diavolo: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'olandese piace molto anche a diverse squadre di Premier League (l'Arsenal su tutte) e alla Juventus, dove potrebbe ritrovare Thiago Motta, suo attuale allenatore al Bologna.

Oltre a Zirkzee, nella lista dei dirigenti del Milan ci sono pure Sesko, che però costa 70 milioni, Guirassy, per il quale nelle scorse ore il club di via Aldo Rossi ha avuto un contatto con lo Stoccarda, e David, il cui profilo potrebbe diventare ancora più caldo nel caso in cui Paulo Fonseca dovesse sedersi sulla panchina milanista al posto di Pioli.