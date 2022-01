Gazzetta - Milan, anche in difesa si cerca un baby

Dopo aver rimpolpato l'attacco con l'acquisto del giovane Lazetic, il Milan potrebbe attuare una strategia simile anche in difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossonero potrebbero optare per un giovanissimo da inserire già a gennaio, perché possa imparare a conoscere l’ambiente e poi essere considerato un rinforzo a tutti gli effetti in futuro. Un piano - scrive la rosea - che nelle idee di Maldini e Massara sta prendendo quota.