Gazzetta - Milan, anche Mandzukic è recuperato: il croato sarà fondamentale nel rush finale

Con il passare dei giorni, Stefano Pioli sta recuperando tutti gli infortunati, compreso Mario Mandzukic che è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi pronto al rientro in campo: l'attaccante croato sarà fondamentale in questo finale di stagione in cui il Milan deve arrivare a tutti i costi tra le prime quattro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.