Gazzetta - Milan, buone notizie da Romagnoli: il capitano è pronto a tornare in gruppo

Arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Alessio Romagnoli, il quale ha saltato le prime sei gare di questa stagione a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato alla fine dello scorso campionato: come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il capitano milanista, dopo aver ripreso a lavorare individualmente, è infatti pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero.