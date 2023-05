Gazzetta - Milan, buone notizie per Pioli: Diaz sta bene e contro la Juventus ci sarà

MilanNews.it

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli sulle condizioni di Brahim Diaz che contro la Sampdoria, dopo un gol e due assist, è stato costretto ad uscire prima dal campo per un piccolo problema fisico. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, non si tratta di nulla di grave, lo spagnolo sta bene e quindi sarà regolarmente in campo domenica sera contro la Juventus.