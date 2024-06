Gazzetta - Milan, caccia anche ad un centrocampista difensivo: Fofana primo nome della lista

La priorità del Milan sul mercato è certamente un grande attaccante, ma al Diavolo servono rinforzi anche negli altri reparti. In mezzo al campo, per esempio, manca un centrocampista difensivo che protegga la difesa rossonera: il primo nome della lista dei dirigenti milanisti è quello di Youssouf Fofana del Monaco.

Youssouf Fofana potrebbe essere il rinforzo per il centrocampo del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Forte fisicamente, oltre che particolarmente duttile, il nazionale francese ha vissuto la sua miglior stagione in carriera l'anno scorso in maglia Monaco, squadra con la quale ha totalizzato 35 presenze fra Ligue 1 e Coupe De France, forgiate da 4 gol e 4 assist, arrivati tutti in campionato.