Gazzetta - Milan, Calabria verso l'addio: garantirà una plusvalenza totale ai rossoneri

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, tra Davide Calabria ed Andrea Conti sarà con ogni probabilità il primo a salutare il Milan in questa finestra di mercato. Le ragioni sono soprattutto economiche: Calabria è infatti un prodotto del settore giovanile milanista e quindi la sua cessione permetterà al club di via Aldo Rossi di fare una plusvalenza importante.