Gazzetta - Milan-De Ketelaere, troppo bassa la prima offerta rossonera: servono 30-35 milioni

Il Milan punta forte su Charles De Ketelaere per rinforzare la sua trequarti, tanto che nelle scorse ore ha presentato la sua prima offerta al Bruges: 20 milioni di euro più bonus. Il club belga ha respinto la proposta rossonera in quanto troppo bassa, ma si tratta del classico primo passo di una trattativa che può decollare in fretta. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la richiesta del Bruges è di 30 milioni, che salirebbero a 35 in caso di asta internazionale.