Gazzetta - Milan e Eintracht ai dettagli per Hauge: da limare i bonus, poi la fumata bianca

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Milan e Eintracht Francoforte sono ai dettagli per il trasferimento in Germania di Jens Petter Hauge: le due società stanno sistemando la questione dei bonus, poi arriverà la fumata bianca. Dopo averlo pagato 4 milioni di euro un anno fa per prelevarlo dal Bodo/Glimt, i rossoneri incasseranno 12 milioni dalla cessione del norvegese.