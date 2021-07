Gazzetta - Milan, ecco perché Giroud è diverso da Mandzukic

Il Milan aveva la necessità di trovare un vice Ibrahimovic all’altezza della situazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’inverno scorso fu identificato in Mandzukic, la cui storia rossonera è stata però compromessa dai guai fisici. L’età di Giroud è la stessa, ma la provenienza certifica la differenza: il croato tornava dal Qatar e da mesi di inattività, il francese, invece, ha sollevato la Champions con il Chelsea ed era in campo nell’ultimo atto della Francia agli Europei.