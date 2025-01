Gazzetta - Milan-Gimenez: forcing dopo la Champions per averlo già contro l'Inter

vedi letture

Santiago Gimenez è stato chiaro: vuole lasciare il Feyenoord per una nuova sfida. Come raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti messicano classe 2001 ha riferito all'agente Rafaela Pimenta e pure alla dirigenza del club olandese di voler levare le tende dopo due anni e mezzo in Eredivisie.

Freno Feyenoord

Stando agli impegni di calendario del Milan, dunque, prima di sferrare l'affondo attenderà l'esito dell'ultimo match di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Dunque il Feyenoord ha ancora 48 ore per riflettere: un ultimo valzer per Gimenez nell'attuale competizione della UEFA oppure meglio forzare la permanenza del 23enne di Buenos Aires per saldare la qualificazione alla prossima Champions?

Stretta finale

Nel caso decidesse di fare cassa, ad ogni modo, il Milan è avvisato: servono 30 milioni di euro. Certamente Santiago non resta con le mani in mano e insieme alla procuratrice sta spingendo per andare via subito, nel mercato attuale, ma ad oggi il Feyenoord non concede sconti ai rossoneri. Intanto la notizia importante - si legge sulla Rosea - è che l'a.d. Furlani rimarrà a Milano per concentrarsi sulle negoziazioni. I prossimi giorni saranno cruciali e tra bonus e vincoli da annettere al contratto potrebbe essere raggiunta l'intesa. Con il sogno di avere a disposizione il nuovo bomber per il derby contro l'Inter.