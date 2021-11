Gazzetta - Milan, in caso di necessità Adli può arrivare già a gennaio

Il Milan ha già acquisito l’estate scorsa il cartellino di Yacine Adli, il quale sta continuando a fare benissimo in Francia. I rossoneri, infatti, hanno deciso di lasciare il centrocampista in prestito al Bordeaux fino al termine della stagione per consentirgli di giocare con maggiore continuità. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di necessità il club rossonero potrebbe chiedere di rivedere l’accordo.