Gazzetta - Milan-Joao Felix: operazione non facile, ma più che mai in piedi

vedi letture

Joao Felix è la trattativa che il Milan si è portato all'ultimo giorno di mercato, si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il portoghese vuole indossare la maglia del Diavolo e il suo agente, Jorge Mendes, ieri sera a Torino è volato a Londra per trattare direttamente con i dirigenti del Chelsea. Ha già avuto un primo contatto con loro per arrivare alla fumata bianca. Oggi insisterà. C’è tempo fino a mezzanotte. L'operazione non è facile, ma è più che mai in piedi.

Per la volontà del calciatore, che ha giocato solo tre partite da titolare con i Blues in Premier, vuole cambiare aria. Il Diavolo stima il portoghese ex Atletico Madrid, ma non è disposto ad accoglierlo a Milanello pagando un prestito oneroso, il suo ingaggio fino al 30 giugno (sono rimasti 2,3 milioni più bonus) e anche le commissioni dell'affare. Mendes è in pressing: vuole trovare un punto d’intesa tra le due società e soddisfare il desiderio del suo assistito di lasciare la corte di Maresca. La sua missione a Londra può essere risolutiva.