Gazzetta - Milan, Jovic e Calabria sono recuperati per il Monza

Arrivano buone notizie da Milanello dove Paulo Fonseca ha recuperato due giocatori in vista della sfida di domani sera contro il Monza: sia Davide Calabria che Luka Jovic sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo e quindi saranno regolarmente a disposizione del tecnico portoghese per la trasferta in Brianza. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il capitano rossonero insidia la maglia da titolare di Emerson Royal a destra.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it