Gazzetta - Milan, la presenza di Ibra contro il Napoli è tutt’altro che certa

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, la presenza di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta di domenica sul campo del Napoli è tutt’altro che certa: l'attaccante rossonero è infatti acciaccato, tanto che ieri non era nemmeno in panchina con la Svezia contro l’Azerbaigian.