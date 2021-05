Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo del Milan per la trequarti è Rodrigo De Paul. L'Udinese valuta il giocatore non meno di 40 milioni: come riferisce la rosea, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno prospettato ai friulani una soluzione con Hauge come contropartita più un conguaglio.