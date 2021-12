Gazzetta - Milan, Leao salta anche il Napoli. Ci proverà per Empoli, ma è dura

Non arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Rafael Leao, alle prese con una lesione muscolare del bicipite muscolare della coscia destra rimediata contro la Salernitana: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il portoghese salterà infatti anche il big-match di domenica sera contro il Napoli. L'ex Lille proverà ad esserci per la successiva trasferta di Empoli, ultima sfida prima dello stop per le festività natalizie, ma è dura.