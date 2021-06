Gazzetta - Milan, nel mirino il baby bomber Kaio Jorge

La ricerca di rinforzi per l'attacco non si fermerà a Giroud (o Jovic). Il Milan, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, investirà su un baby bomber, un giocatore da acquistare e valorizzare. Una pista porta a Kaio Jorge, talento brasiliano di proprietà del Santos. Il contratto in scadenza il 31 dicembre permetterebbe di evitare spese folli. Il classe 2002 piace anche al Napoli.