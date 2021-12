Gazzetta - Milan, nessun allarme per Giroud: oggi torna in gruppo e contro il Napoli ci sarà

La notizia degli ultimi due allenamenti personalizzati di Olivier Giroud avevano un po' messo in allarme i tifosi milanisti, ma da Milanello assicurano che non ci sono problemi: l'attaccante francese sta bene, ha recuperato dal problema muscolare che aveva rimediato in Champions League contro l'Atletico Madrid e oggi si allenerà finalmente in gruppo, così da poter essere a disposizione di Pioli per il match di domenica contro il Napoli. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.