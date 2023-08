Gazzetta - Milan, nessun passo in avanti con il Werder Brema per Ballo-Touré

vedi letture

Continua a non sbloccarsi la trattativa tra Milan e Werder Brema per il trasferimento in Germania di Fodé Ballo-Touré, terzino in uscita dal club rossonero. Nemmeno nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti tra i due club. A riferirlo è l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.