La Gazzetta su Conceiçao: "Sergio spinge, vuole il Milan. Il Diavolo aspetta"

vedi letture

Continuano le voci e le indiscrezioni sull'interessamento che il Milan ha sviluppato negli ultimi giorni per Sergio Conceiçao. Non c'è stato ancora nessun affondo ufficiale, un po' perchè il tecnico è stato proposto dall'agente Jorge Mendes fino a questo momento; un po' perché bisogna ancora aspettare che venga gettata luce sul futuro di Conceiçao al Porto. Attualmente ha un contratto fino al 2028 che però è stato firmato con lo storico presidente Pinto da Costa che poco dopo è stato sconfitto alle elezioni da Villas Boas: bisogna vedere se intenti e progetti collimano con quelli del nuovo numero uno.

Su questo la Gazzetta dello Sport non sembra essere tanto sicura. Per questa ragione oggi titola così: "Braccio di ferro. Il Porto non cede ma Sergio spinge. Lui vuole il Milan. Il Diavolo aspetta". La rosea poi fa il resoconto della giornata di ieri in cui c'è stato un primo incontro ma solamente formale con staff tecnico e squadra: "Ieri l'incontro tra il tecnico e Villas Boas: nessuno vuole prendersi la responsabilità del divorzio". Conceiçao è molto amato dai tifosi del Porto e l'affetto è reciproco: il nuovo presidente potrebbe diventare subito impopolare se lo cacciasse. La rosea scrive sui rossoneri: "Il Milan non ha fretta e intanto si guarda intorno: Fonseca verso il Marsiglia, potrebbe esserci un candidato ancora top secret".