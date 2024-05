Il Giornale titola così: "Italiano, ignorato speciale. Milan e Napoli lo snobbano"

Sia Milan che Napoli sono alla ricerca di un nuovo allenatore. I rossoneri faranno un passo oltre Stefano Pioli al termine di questa stagione, 12 mesi prima rispetto a quanto sarebbe previsto dal contratto. Per i partenopei si sapeva già che alla fine di questa stagione sarebbe arrivato un cambi alla panchina dopo che nel corso dell'anno sono arrivati ben due traghettatori all'ombra del Vesuvio. Soprattutto per il Milan vengono fatti diversi nomi ma nè per i rossoneri nè per gli azzurri il profilo di Vincenzo Italiano sembra interessare. E Il Giornale oggi bacchetta entrambe le squadre.

Il Giornale oggi titola così su Vincenzo Italiano: "Italiano, l'ignorato speciale della Serie A". Nel sottotitolo: "Vincente dalla D in su. Coi Viola sogna la Coppa e piace al Bologna. Milan e Napoli lo snobbano". Soprattutto viene sottolineato come il club di via Aldo Rossi nella sua ricerca, fino a questo momento, si sia concentrato più su nomi stranieri. Italiano ha appena conquistato la sua seconda finale di Conference League consecutiva alla guida della Fiorentina che lascerà al termine di questa stagione.