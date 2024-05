Il CorSport titola sulle parole di Maldini: "Tackle da ex: «Inter d'esempio»"

vedi letture

Nella mattinata di ieri è tornato a parlare Paolo Maldini, ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan. Lo ha fatto nel format di interviste Storie di Serie A proposto da Alessandro Alciato sulle frequenze di Radio Serie A. Si è trattato principalmente di un racconto della sua carriera ma sono stati inevitabili anche alcuni riferimenti all'attualità: dall'esperienza come dirigente alla sua passione per il rossonero ora che non lavora più in società, fino a un commento sui rivali dell'Inter. Ed è proprio questo uno dei passaggi che ha fatto più discutere.

Oggi il Corriere dello Sport titola riprendendo proprio questa citazione sui nerazzurri: "Maldini, tackle da ex: «Inter d'esempio»". Queste le parole di Maldini sul modello Inter: "Il loro segreto è la dirigenza e la struttura dell'area sportiva. C'è una strategia, e un'idea ben precisa con contratti lunghi: la gratificazione è questa". Poi un commento anche su cosa non è andato al Napoli, molto significativo se detto da Maldini, visto il suo recente vissuto: "Non è un caso che il fatto che sia andato male con l'addio dell'allenatore e del direttore sportivo".