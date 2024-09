Gazzetta - Milan, oggi Ibrahimovic sarà a Milano: sarà al fianco della squadra per l'esordio in Champions

vedi letture

Dopo due settimane di assenza, Zlatan Ibrahimovic è rientrato ieri in Europa e oggi sarà a Milano per stare vicino alla squadra rossonera in vista dell'esordio in Champions League di domani sera a San Siro contro il Liverpool. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che riferisce anche che ieri Gerry Cardinale ha lasciato l'Italia e, a differenza della svedese, non sarà presente allo stadio per la sfida contro gli inglesi.

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it