Gazzetta - Milan, per l'attacco si pensa Lang e De Ketelaere

Conclusosi il campionato, comincia il calciomercato: questa, in particolare, la routine degli ultimi giorni con il Milan che è concentrato sui possibili rinforzi per la rosa di Pioli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra i profili sondati per l'attacco in particolare ci sarebbero due giovani talenti in forza al Bruges: il primo p De Ketelaere, talentuoso trequartista valutato 40 milioni di euro mentre il secondo è Noa Lang, valutato sui 22 milioni di euro. Giovani, talentuosi e ambiziosi, i due ragazzi terribili del Bruges aumenterebbero il tasso tecnico della trequarti rossonera e rinforzerebbero una rosa ambiziosa senza snaturare la filosofia dei giovani già pronti a grandi palcoscenici.