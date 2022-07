Gazzetta - Milan, piacciono Tanganga e N'Dicka per la difesa

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per rinforzare la difesa il Milan osserva Tanganga. Ci sono stati dei colloqui con il Tottenham: i rossoneri vogliono il prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs vogliono una garanzia d'acquisto. Sulla lista c'è anche il nome di Evan N'Dicka dell'Eintracht: contatto in scadenza nel 2023, dettaglio che può giovare a favore del Milan. Infatti, l'attuale valutazione dei tedeschi è 20 milioni, ma si potrebbe chiudere a 15.