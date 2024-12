Gazzetta - Milan, Pulisic, Bennacer e Jovic puntano al rientro contro la Roma

Il Milan si presenterà questa sera a Verona con ben otto assenti per infortunio: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor. Lo spagnolo è out per una tonsillite, quindi il suo recupero non preoccupa. Come stanno invece gli altri? Pulisic, che è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro accusata del primo tempo della gara contro l’Atalanta, sta meglio e all'inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo esame per valutare come procede la sua guarigione. Il suo obiettivo è quello di tornare tra i convocati di Fonseca per la sfida del 29 dicembre contro la Roma a San Siro.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che anche Bennacer e Jovic sperano di andare almeno in panchina contro i giallorossi. Se non dovessero farcela, torneranno a disposizione per la Supercoppa Italiana (il 3 gennaio il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus). Più complicato sarà invece riavere per gli impegni in Arabia Saudita Loftus-Cheek, Musah e Okafor, i cui problemi muscolari necessitano di più tempo per guarire.