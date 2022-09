Gazzetta - Milan, Rebic out anche in Champions: la sua situazione è da monitorare giorno dopo giorno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ante Rebic non fa parte del gruppo rossonero che è partito ieri pomeriggio per l'Austria in vista dell'esordio di questa sera in Champions League sul campo del Salisburgo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il croato, che è alle prese con un problema alla schiena, sarà dunque out per l'esordio rossonero in Europa: la sua situazione verrà monitorata giorno dopo giorno dallo staff medico milanista, con la speranza che possa tornare a disposizione in breve tempo.