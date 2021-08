Gazzetta - Milan, rinnovo di uno o due anni per Kjaer

Il Milan è al lavoro per prolungare il contratto in scadenza tra un anno di Simon Kjaer: come spiega questa mattina La Gazzetta Sportiva, il danese dovrebbe rinnovare per uno o due anni con anche un piccolo aumento di ingaggio (da 1,2 a 1,5 milioni di euro). La trattativa tra le parti non dovrebbe essere complicata, visto che il giocatore sta molto bene al Milan e il Diavolo a sua volta sa quanto sia stato importante Kjaer per la formazione milanista di Pioli.