Gazzetta - Milan, se Ibra non recupera spazio a Giroud nel derby

Il fastidio al tendine d'Achille, che lo aveva costretto ad uscire dal campo nella sfida contro la Juventus prima della sosta, non è ancora passato e quindi Zlatan Ibrahimovic è in dubbio per il derby di sabato sera: se non dovesse recuperare, il centravanti titolare del Milan sarà Olivier Giroud. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.